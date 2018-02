Un million pour des fêtes en plus du budget des activités du 375e de Montréal

La Ville de Montréal a dépensé près d'un million de dollars pour assumer les coûts de plusieurs fêtes et cérémonies organisées en marge du 375e anniversaire de Montréal.

Ces dépenses ont été payées à même le budget de la ville et non avec les 125 millions dédiés aux célébrations du 375e, dont les détails des dépenses n'ont pas été dévoilés.

Le Journal de Montréal a retrouvé une facture de 225 000 dollars pour une fête privée donnée par l'ex-maire Denis Coderre le soir de la première de l'illumination du pont Jacques-Cartier, ce qui représente 321 dollars par personne.

Les inaugurations et promotion de la nouvelle entrée de l'autoroute Bonaventure et du parc Frédérick-Back ont chacune coûté plus de 200 000 dollars.

On recense aussi entre autres des factures totalisant près de 13 000 dollars pour l'achat de mousseux et liqueurs alcoolisées.