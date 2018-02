Le ministre Sébastien Proulx publie un livre

À la tête du ministère de l’Éducation depuis seulement deux ans, Sébastien Proulx n’a pas chômé. En plus de ses fonctions ministérielles, il a rédigé un livre qui porte sur l’importance de l’éducation au sein de la société.

Dans son livre qui s’intitule Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire, Sébastien Proulx explique l’importance de l’éducation et de la culture générale et il indique pourquoi il est primordial de combattre l’analphabétisme.

Il indique aussi être en faveur de l'évaluation des professeurs et de la création d'un ordre professionnel.