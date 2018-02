«Le Québec a besoin d’une voix forte à Ottawa» - Gilles Duceppe

Alors qu’une majorité de députés du Bloc québécois remettent en question le leadership de leur cheffe Martine Ouellet, Gilles Duceppe croit qu’ils doivent tous faire passer l’intérêt des Québécois avant leur querelle politique.

Exaspérés par le style de leadership de la cheffe Martine Ouellet, sept de ses 10 députés ont menacé de quitter le navire lundi.

Cette nouvelle s’ajoute à une autre tuile qui est survenue dimanche soir lorsque le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, a annoncé qu'il démissionnait de son poste de leader parlementaire du Bloc Québécois en raison de différends entre lui et Madame Ouellet.

Travail d’équipe difficile

Parmi les députés qui contestent le leadership de leur cheffe, on retrouve Louis Plamondon, député bloquiste de Bécancour—Nicolet—Saurel.

«On est un groupe de sept députés qui ont de la difficulté à vivre avec la façon de travailler de Madame Ouellet. On avait fait part de ça en juin dernier, il y avait eu un engagement à corriger le tir, mais on ne sent pas que le plan a été appliqué. La mauvaise relation grossit tout le temps», a-t-il relaté en entrevue avec Bernard Drainville, mardi.

Ces dissidents reprochent surtout à leur cheffe sa difficulté de travailler en équipe.

«On est comme deux trains sur la même voie ferrée qui s’en viennent face à face. On se demande si on va avoir le temps de construire une voie d’évitement.

«C’est vraiment sa remise en question de tout le fonctionnement des 25 ans d’existence du Bloc dans son discours qui a été la goutte qui a fait déborder le vase au Conseil général», a-t-il dit en affirmant toutefois que la question salariale de Madame Ouellet n’avait rien à voir avec leurs récriminations.

Bien qu’une rencontre entre les deux clans soit prévue pour mercredi matin, le député bloquiste semble peu optimiste.

«Quand la confiance est en jeu, c’est très compliqué de revenir. C’est malheureux, je trouve ça triste. J’en ai vécu des crises au Bloc. On est très démocratiques et émotifs. On est des passionnés des débats et ça amène souvent des chocs comme ça.»

Un bien mauvais moment

Selon l’ancien chef du BQ, Gilles Duceppe, cette querelle survient à un bien mauvais moment.

«Le Québec a besoin d’une voix forte à Ottawa. Si la chicane accouche d’une solution, ç’aura été une bonne chicane. Si ça ne mène nulle part, c’est du temps perdu», a-t-il dit lors de l'émission Drainville PM, mardi.

Sans vouloir uniquement pointer du doigt la cheffe, Gilles Duceppe note tout de même que Martine Ouellet a commis des erreurs, notamment en dénigrant le travail accompli par le BQ au cours des 25 dernières années à Ottawa.

«Il faut actualiser le message, certes, tout le temps, mais il faut s’inspirer des recettes… La souveraineté n’est pas dissociable de la bataille pour les dossiers du Québec à Ottawa.

«Ce n’est pas en faisant des incantations et des litanies : ‘’je veux un pays, je veux un pays’’ qu’on va l’obtenir. C’est de le prouver concrètement», estime celui qui a été à la tête de ce parti de 1997 à 2011.

Pour se sortir de cette crise, Gilles Duceppe ne veut pas dire si la cheffe doit partir ou non. Selon lui, tous les députés du BQ et la cheffe doivent faire passer le bien du parti avant leurs intérêts personnels.

«La solution, c’est à eux et elles de se réunir et de voir les intérêts collectifs, de se demander comment ils peuvent faire avancer notre cause tout en se portant à la défense des intérêts des Québécois et Québécoises.»