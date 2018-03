Aussant verrait d'un bon oeil le retour en politique de Péladeau

Jean-Martin Aussant accueillerait avec enthousiasme le retour de Pierre Karl Péladeau au sein du Parti québécois (PQ), mais il estime que des structures devraient alors être mises en place pour assurer l'indépendance des médias qui lui appartiennent.

En entrevue avec la Presse canadienne à la suite de l'annonce de son intention de briguer l'investiture péquiste dans Pointe-aux-Trembles, mardi, M. Aussant s'est dit convaincu que l'indépendance pourrait être réalisée si tous les «souverainistes de conviction» s'avançaient en même temps. Il croit de plus que le Québec serait déjà souverain si tel avait été le cas dans le passé.

Le grand patron de Québecor multiplie les déclarations depuis quelques semaines sur un éventuel retour en politique, se décrivant d'abord comme étant «en réserve de la république» dans une entrevue accordée à la radio de Radio-Canada. Puis la semaine dernière, sur le plateau de Mario Dumont à LCN, le président et chef de la direction de Québecor s'est aussi fait questionner sur ses intentions en vue du 1er octobre, date des prochaines élections. Le sourire aux lèvres, M. Péladeau a déclaré qu'il ne «fermait pas de porte».

Selon l'ex-chef et fondateur d'Option nationale, la présence de M. Péladeau, ex-chef du Parti québécois et ex-député de Saint-Jérôme, serait donc un ajout plus que bienvenu au PQ.

M. Aussant reconnaît toutefois que le grand patron de Québecor n'est pas un candidat comme les autres étant donné le fait qu'il dirige le plus important conglomérat de médias au Québec.

Il serait donc nécessaire, selon lui, que des structures soient mises en place pour s'assurer dans les faits d'une indépendance de la presse, ce qui représente une évidence avec laquelle «tout le monde est d'accord».

Ce dernier estime que la population doit être rassurée que «le journalisme est factuel et non-biaisé» et que «ce pilier d'une démocratie reste indépendant», tout en affirmant avec insistance «que chaque citoyen a le droit de se présenter» et qu'il s'agit «d'un droit fondamental qu'il faut conserver».