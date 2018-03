Justin Trudeau estime que son voyage en Inde a été très positif

De passage à Montréal pour vanter l’allocation canadienne pour le travail de son gouvernement, Le premier ministre canadien a dû revenir sur son controversé voyage en Inde.

Justin Trudeau a indiqué qu’il croyait la thèse d’un complot de factions au sein même du gouvernement indien qui ont voulu saboter sa visite en Inde, la semaine dernière.

New Delhi aurait ainsi voulu refroidir les relations entre le premier ministre indien, Narendra Modi, et le gouvernement canadien considéré par certains comme un peu trop sympathique à la cause des séparatistes sikhs.

(Avec La Presse canadienne)