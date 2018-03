La commissaire à l'éthique ouvre une enquête sur Gaétan Barrette

Les agissements du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, au coeur de multiples controverses depuis quelques mois, se retrouvent désormais sous la loupe de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, Me Ariane Mignolet.

Celle-ci a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur le ministre Barrette à la demande de la députée péquiste de Taillon, Diane Lamarre, dans la foulée d'un reportage de l'émission Enquête, de Radio Canada.

Le reportage visait d'une part une série de décisions du ministre Barrette apparemment prises malgré de multiples avis contraires de son personnel, d'experts et d'intervenants du réseau.

D'autre part, l'émission alléguait qu'un projet de pédiatrie en Montérégie, qui faisait consensus dans le milieu, avait été mis en suspens pour des raisons politiques, le projet en question se situant dans la circonscription péquiste de Taillon.

Cette circonscription est représentée par la porte-parole péquiste en matière de santé, Diane Lamarre, avec qui le ministre Barrette est à couteaux tirés à l'Assemblée nationale sur une base quasi quotidienne.

Or, c'est justement Mme Lamarre qui a porté plainte à la commissaire à l'éthique, affirmant avoir «des motifs raisonnables de croire que le ministre aurait commis des manquements au Code d'éthique et de déontologie (...) plus précisément à ses articles 15 et 16 qui concernent les situations de conflits d'intérêts».