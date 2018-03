Couillard ne s'inquiète pas au sujet de ses futurs candidats libéraux

Après le retrait de l'un de ses candidats en Montérégie, Philippe Couillard soutient au contraire que de plus en plus de personnes veulent se présenter pour le Parti libéral du Québec.

Le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, a fait savoir qu'il se désistait après avoir pourtant officialisé sa candidature il y a quelques mois dans Iberville, affirmant maintenant qu'il vise plutôt la présidence de la commission scolaire.

À Paris, où il est en mission pour la semaine, le chef libéral a balayé du revers de la main les rumeurs voulant que les candidats fuient son parti.

«On a de plus en plus de personnes et c'est un très bon signe. Vous aurez des nouvelles au cours des prochaines semaines, prochains mois. Des personnes de grandes qualités qui lèvent la main pour être candidat, candidate pour nous, j'en suis fort aise.»

(Avec La Presse canadienne)