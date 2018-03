Montréal investira 8M$ dans la lutte contre l’itinérance

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi que son administration allait investir une somme de huit millions de dollars afin d’aider les itinérants et les ressources qui leur viennent en aide.

«C’est un plan d’action ambitieux. On veut faire les choses en grand pour montrer à quel point Montréal est un leader dans la question de la lutte à l’itinérance. Notre approche est de montrer les différents visages de l’itinérance», a expliqué Valérie Plante en entrevue téléphonique avec Bernard Drainville.

La Ville veut notamment créer près de 1000 logements sociaux et une centaine de chambres pour les personnes en situation d'itinérance.

Le plan annoncé prévoit aussi des projets d'insertion sociale et professionnelle pour une intégration à l'emploi.

Des médiateurs sociaux seront également formés afin qu’ils puissent intervenir auprès des itinérants dans les lieux publics.

Voici deux autres sujets qui ont été abordés avec la mairesse :

**L’idée de Luc Ferrendez, maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, d’imposer un péage pour emprunter la voie Camillien-Houde

«Il n’a pas proposé ça du tout. Ce n’est pas une idée sérieuse. Sur Facebook, il est entré en discussion avec des propositions faites par des citoyens. Je trouve ça très sain. D’aucune façon, il a dit : ‘’Je veux mettre un péage’’. C’était en réponse à une question qui était posée.

«Donc, je vais clarifier la chose. Il n’y en aura pas de péage. Il faut qu’il y ait un accès qui soit démocratique, égalitaire pour tout le monde. Pas de péage sur le mont Royal», a affirmé la mairesse.

**Port de carrés jaunes à Outremont

«On peut avoir des idées, on peut se prononcer sur la question des autobus scolaires, mais c’était extrêmement maladroit et ça manquait énormément de sensibilité. Ce n’est pas acceptable d’avoir porté ce signe-là. Mais on ne va pas non plus faire un débat politique sur le dos des enfants.»