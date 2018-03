Voyage en Inde : Sophie Grégoire Trudeau réfute les allégations de vacances

En entrevue avec l’animateur Don Martin, du réseau CTV, Sophie Grégoire Trudeau est revenue sur son voyage controversé en Inde alors que ses trois enfants et elle ont accompagné son conjoint, le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Interviewée mardi afin de promouvoir un événement de CARE Canada visant à recueillir de l’argent pour améliorer la santé des femmes à travers le monde, la première dame canadienne a accepté de commenter pour la première fois le séjour de sa famille en Inde.

A-t-elle été surprise par les commentaires négatifs qui ont ridiculisé leur choix de porter des tenues traditionnelles indiennes?

«Lors de visites officielles, on écoute les experts qui nous guident, notamment au niveau des vêtements à porter. À certains endroits, il faut avoir la tête couverte. Et j’écoute les professionnels à ce niveau.

«C’est toujours surprenant d’entendre des commentaires négatifs au sujet de quelque chose qui a tellement bien été. Quand j’étais en Inde, j’ai rencontré une douzaine de femmes qui travaillent pour prévenir la violence conjugale, l’exploitation des enfants et le trafic humain. Ils font un travail exceptionnel sur le terrain. J’ai rencontré des élèves qui reçoivent l’aide du Canada. Je me concentre sur les choses importantes. C’est aussi une leçon de vie. J’ai trois enfants, je suis une personne active, nous sommes authentiques. Je me concentre sur l’aspect positif.»

Vit-elle bien avec les critiques?

«J’ai assez d’amour et de stabilité dans ma vie pour être en mesure d’absorber ces critiques. Un voyage officiel, ce ne sont pas des vacances. C’est un travail sérieux et un rythme fou. Les enfants doivent s’adapter.

Connaît-elle Jaspal Atwal avec qui elle a pris une photo? L’homme a par le passé été condamné de tentative de meurtre sur un ministre indien en voyage au Canada.

«C’était la première fois que je le rencontrais. Quand on est dans une ligne de photos, je me rappelle toujours que les gens qui veulent se faire photographier avec nous, c’est leur moment. Et c’est un moment important pour moi aussi parce que ces gens me démontrent leur confiance. Alors, j’accepte volontiers de me faire prendre en photo avec eux. Et une histoire choquante survient. C’est la vie, n’est-ce pas?»

(Source : CTV News)