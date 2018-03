Philippe Couillard fait la promotion de l'égalité homme-femme

PARIS — Philippe Couillard a marqué la journée du 8 mars en faisant la promotion de l’égalité homme-femme, mais à la tête d’une mission québécoise en France presque totalement masculine.

Selon le premier ministre du Québec, cela peut illustrer qu’il reste encore du progrès à faire dans certains champs professionnels.

Sur les 49 participants à cette mission dont les thématiques sont l’aéronautique et le numérique, cinq personnes sont des femmes.

«Ça dépend des industries qui sont représentées», a déclaré Philippe Couillard en point de presse , en marge d’une visite d’une médiathèque en banlieue de Paris.

«Ce que ça vous dit, c’est que dans l’industrie aéronautique, malgré que Aéro Montréal est dirigé par une femme, il y a encore une sous-représentation des femmes, on le sait, dans les métiers techniques, dans le génie, et c’est pour ça qu’on veut améliorer l’accès des jeunes filles à l’enseignement des sciences et technologies.»

En revanche , deux des trois ministres qui accompagnent M. Couillard sont des femmes , soit Isabelle Melançon, à l’Environnement, et Christine St-Pierre, aux Relations internationales, et c’est une femme, Line Beauchamp, qui a accueilli la mission à titre de déléguée générale du Québec à Paris.