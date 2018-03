«Il y a tellement de femmes qui méritent d’être mises en valeur» - Hélène David

Pour souligner le travail exceptionnel des femmes qui œuvrent au sein du réseau de la santé québécois, la ministre de la Condition féminine, Hélène David, a fait une visite nocturne de l’Institut de cardiologie de Montréal.

En compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette et de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, la ministre de la Condition féminine, Hélène David, a fait une visite-surprise à l’Institut de cardiologie de Montréal, institut qu’a d’ailleurs fondé son père.

Par cette visite de nuit, les trois dignitaires ont voulu rendre hommage aux nombreuses femmes qui soignent des patients avec beaucoup de compassion.

«Je voulais aller voir les préposées et infirmières. Ç’a été extrêmement touchant et émouvant. J’ai parlé à plusieurs femmes pour leur demander comment elles conciliaient travail et famille. Il y en a des femmes courageuses», a-t-elle raconté en entrevue avec Bernard Drainville.