Crise au Bloc québécois: Martine Ouellet défend sa proposition de référendum

OTTAWA — La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, se défend de vouloir tenir un référendum qu'elle est certaine de remporter tout en faisant valoir que les membres du parti ont déjà entériné sa vision des choses à trois reprises.

Mme Ouellet estime qu'une telle consultation est la meilleure façon de régler la crise qui secoue le Bloc québécois depuis le départ de sept de ses dix députés il y a un peu plus d'une semaine. Ceux-ci avaient alors remis en question son leadership et lui avaient reproché son intransigeance. Il s'agit de Michel Boudrias, Rhéal Fortin, Simon Marcil, Monique Pauzé, Louis Plamondon, Gabriel Ste-Marie et Luc Thériault.

La chef bloquiste soutient que la crise trouve plutôt son origine dans l'affrontement entre deux visions sur le rôle du Bloc québécois, comme véhicule de promotion de l'indépendance ou comme défenseur des intérêts du Québec. Martine Ouellet préconise la première approche.

Elle accuse les sept dissidents de ne pas avoir respecté la démocratie des membres qui ont adopté le programme du parti lors de leur dernier congrès en 2014, qui ont élu Mario Beaulieu comme chef du Bloc québécois un mois plus tard et qui l'ont couronnée il y a près d'un an. En vertu de l'article 1 du programme, l'aile parlementaire du Bloc québécois se doit de faire «la promotion de l’indépendance sur toutes les tribunes».

Les dissidents avaient réitéré jeudi leur foi indépendantiste par communiqué et avaient accusé Martine Ouellet d'être dans le déni. Ils réagissaient à cette nouvelle proposition de référendum.

Le bureau national du parti tiendra une réunion samedi pour déterminer les modalités de ce référendum qui viserait à consulter les 20 000 membres du parti. Cette proposition sera ensuite soumise aux délégués lors du prochain conseil général qui sera devancé d'un mois à la mi-avril.