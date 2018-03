Karina Gould: une naissance historique

Rien n'est prévu dans les règlements du Parlement pour les congés parentaux des députés. Ils peuvent cependant s'entendre avec leur parti pour aller au-delà des 21 jours de congé de maladie qui leur sont alloués.

Mme Gould devrait s'absenter au moins jusqu'au mois de mai.

Le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé dans un communiqué que les responsabilités de la ministre seraient déléguées au président du Conseil du trésor, Scott Brison.

« Je vais passer du temps avec ma famille maintenant, mais j'ai hâte de retourner au travail lorsque je serai prête à reprendre mes fonctions de ministre des Institutions démocratiques du Canada », a-t-elle écrit.

« Comme nous nous joignons à tant d'autres parents canadiens qui jonglent avec les responsabilités de la carrière et de la famille, Alberto et moi voulons remercier tout le monde pour leurs bons mots et leur soutien. »

Elle a ajouté que ses électeurs de Burlington, en Ontario, pouvaient continuer de contacter son bureau pour toute question.

Sheila Copps était devenue la première députée en fonction à donner naissance à un enfant en 1986. Elle siégeait dans l'opposition à l'époque.

Cette situation est devenue plutôt rare jusqu'à 2011, lorsque plusieurs jeunes députées ont été élues à la Chambre des communes.