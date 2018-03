Les jeunes étudiants américains manifestent contre les armes

NEW YORK - De jeunes Américains de partout au pays sont sortis de leurs écoles mercredi pour réclamer qu'on combatte plus efficacement la violence par les armes.

Les organisateurs espèrent que cette manifestation sera la plus grande démonstration de militantisme étudiant depuis qu'une fusillade a fait 17 morts dans une école secondaire de la Floride le mois dernier.

Plus de 3000 débrayages étaient planifiés à travers les États-Unis et ailleurs dans le monde. On demandait aux jeunes de sortir à 10 h, heure locale, pendant 17 minutes, en hommage aux victimes tuées à l'école Marjory Stoneman Douglas.

Des milliers d'étudiants se sont massés sur l'avenue Pennsylvania, devant la Maison-Blanche, en agitant des affiches et en scandant des slogans en faveur d'un contrôle plus strict des armes.

De la Floride à New York, des dizaines de milliers de jeunes souvent accompagnés de leurs enseignants sont sortis pour manifester autour de leur école ou dans les rues voisines. Certaines écoles ont félicité les élèves pour leur militantisme, mais d'autres les ont menacés de sanctions.

Les débrayages étaient orchestrés par Empower, l'aile jeunesse de la Women's March qui a rassemblé des milliers de personnes à Washington l'an dernier.

Le groupe a demandé aux jeunes de façonner les manifestations à leur manière, mais on leur a aussi suggéré de demander aux politiciens d'interdire les fusils d'assaut et de resserrer la vérification des antécédents des acheteurs d'armes.