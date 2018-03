Tramway à Québec : le gouvernement Couillard participera au projet 

Le premier ministre Philippe Couillard et le maire de Québec, Régis Labeaume, présenteront cet après-midi un projet structurant de réseau de transport en commun pour la capitale.



Le projet, évalué selon plusieurs médias à trois milliards de dollars, s'articulerait autour d'une ligne de tramway de 23 kilomètres.



Le tramway desservirait Charlesbourg et la haute ville de Québec. Les véhicules, d'une capacité de 260 passagers, circuleraient également de manière souterraine sous la colline parlementaire avant de gagner Cap-Rouge.



Des autobus électriques à grande capacité et des métrobus y seraient reliés, alors que des voies réservées seraient ajoutées pour mieux desservir les banlieues.

Le service de tramway, 100% électrique, serait alimenté par une ligne aérienne, ce qui conviendrait au climat d'ici. Le bureau responsable du projet a affirmé s’être inspiré réseaux présents dans certains pays nordiques comme la Norvège, la Suède et la Finlande.

La Ville de Québec prévoit débourser 300 millions $ pour des aménagements urbains en périphéries.