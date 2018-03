Barack Obama entame une tournée du Pacifique

L'ancien président américain Barack Obama entame une tournée d'une semaine qui l'amènera à Singapour, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon.

Son bureau indique qu'il sera à Singapour, lundi, où la Fondation Obama organise une discussion avec de jeunes adultes représentant des pays de l'Asie du Sud-Est.

M. Obama visitera également le premier ministre Lee Hsien Loong.

Il se rendra ensuite en Nouvelle-Zélande, où il rencontrera la première ministre Jacinda Ardern et participera à des conversations organisées par sa fondation et par le Conseil de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis.

Par la suite, Barack Obama ira à Sydney, en Australie, pour un autre événement du Conseil de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis et pour rencontrer le premier ministre australien Malcolm Turnbull.

Barack Obama poursuivra sa visite à Tokyo dimanche.