Les Cris accusent Hydro-Québec

Les Cris soupçonnent les énormes barrages et réservoirs construits par Hydro-Québec sur les rivières La Grande et Eastmain d'avoir déversé de si importantes quantités d'eau douce dans la baie qu'ils ont endommagé, voire détruit, les lits de zostère marine, friands d'eau salée, de la baie James à la baie d'Hudson, plus de 100 kilomètres au nord.

Ils pourraient bien avoir raison, indique Fred Short, un écologiste spécialiste des herbiers de l'Université du New Hampshire.

M. Short a commencé à s'intéresser à la baie James en 2004 et a présentement complété la moitié d'une étude d'une durée de quatre ans sur la zostère marine. Ses travaux laissent entendre qu'il existe un lien entre les activités d'Hydro-Québec et la disparition de la plante marine.

«Nous avons détecté de très faibles taux de salinité dans les zones où la zostère marine survivait tant bien que mal», révèle-t-il.

En 2008, l'expert a établi qu'une salinité inférieure à 10 parties par millier était mortelle pour la zostère marine.

Avant le développement hydroélectrique, l'eau douce demeurait à l'embouchure de la rivière La Grande. Maintenant, on peut la retrouver jusqu'à 40 kilomètres au large de la côte.

De plus, l'eau provenant du réservoir La Grande est vaseuse, ce qui réduit la quantité de lumière que reçoit la zostère marine.

Le débit des rivières a également augmenté de 60 pour cent. Après 2000, la plupart des déversements d'eau se sont mis à se produire durant l'été, au plus fort de la période de croissance de la plante.

Enfin, l'eau douce gèle plus rapidement que l'eau salée. Plus l'eau reste gelée longtemps, moins la zostère a de temps pour pousser.

Dans le passé, Hydro-Québec avait attribué le problème à la maladie, aux changements climatiques et à la modification du littoral.

Fred Short écarte toutefois ces possibles explications.