Service de dîneurs: le ministre de la Famille dit non à un moratoire

Le ministre de la Famille, Luc Fortin, refuse de mettre en place un moratoire dans le dossier des services de dîneurs situés à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette.

Julie Bertrand, propriétaire du Service de Julie, a dû fermer son établissement au début du mois de mars après avoir reçu un avis de non-conformité du ministère. Depuis six ans, elle recevait une trentaine de jeunes de 5 à 12 ans pour le dîner, la collation et l'aide aux devoirs. Au cours des derniers jours, quatre autres établissements de Notre-Dame-Des-Prairies qui offrent des services similaires ont reçu des inspections et à défaut de faire les changements qui s'imposent, ils devront eux aussi fermer leurs portes.

Plus de 150 jeunes sont directement touchés par la situation.

«Quand on me demande un moratoire, on me demande de fermer les yeux sur une situation illégale, a expliqué le ministre mardi au micro de Paul Arcand. J’ai eu un avis juridique qui me le confirme. Les services ont été évacués parce qu’on ne respecte pas le ratio et le nombre d’enfants. C’est six enfants maximum.»

De nombreux services similaires existent à travers la province, mais le ministre avoue ne pas connaître le nombre exact.

«Il y en a peut-être partout, mais ces services-là ne sont pas recensés. Alors on n'est pas au courant. Si on est mis au courant, nous allons intervenir.

«On ne peut pas laisser les enfants dans des services non conformes. Il en va de leur sécurité.»