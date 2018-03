Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a dévoilé mardi les nouvelles règles en matière de contrôle des armes à feu.

La mesure législative C-71 obligera notamment les marchands d'armes à conserver pendant au moins 20 ans les données sur les armes à feu sans restriction.

Les acheteurs, eux, feront l'objet de vérifications plus rigoureuses avant d'obtenir un permis d'armes à feu, selon le texte de loi.

Trop peu

Mais selon Nathalie Provost, survivante de la tuerie à la Polytechnique et porte-parole de l’organisme Poly se souvient, ce projet de loi est décevant.

«C’est un projet de loi qui nous déçoit, qui n’a pas beaucoup de courage politique. Ils ont tout juste la note de passage. Les questions importantes et difficiles n’ont pas été abordées, notamment toutes celles qui touchent les armes d’assaut.»

Selon la porte-parole, il faut revoir la classification des armes d’assaut.

«Les critères sur lesquels se base la GRC datent de nombreuses années et les manufacturiers savent contourner pour qu’une arme quasi militaire puisse être reconnue comme une arme non restreinte. L’instrument de base est complètement désuet et on n’y retouche pas.»