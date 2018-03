Facebook dans la tourmente. 

Le populaire réseau social Facebook se fait pointer du doigt alors que les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs auraient été utilisées à des fins politiques par la compagnie Cambridge Analytica.

L’entreprise britannique d’analyse de données Cambridge Analytica, en collaboration avec un chercheur de l’Université Cambridge, Aleksandr Kogan, a conçu un logiciel lui permettant de récolter des informations personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook sans leur autorisation, ce qui violerait les conditions d’utilisation du réseau social.

Ces informations privilégiées permettent à Cambridge Analytica de prédire et d’influencer les comportements électoraux de certains groupes d’individus ciblés. L’entreprise a été au cœur de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Lanceur d’alerte canadien

Dans un article publié dans le New York Times et The Observer, le cofondateur de Cambridge Analytica, Christopher Wilye, a révélé le stratagème.

À la suite de l’élection de Donald Trump, le Canadien a pris conscience de l’immoralité de cette pratique.

Piégé et suspendu

Par ailleurs, le président directeur général de Cambridge Analytica, Alexander Nix, a été suspendu mardi. Enregistré à son insu par un journaliste de ITN Channel 4 qui se faisait passer pour un client potentiel sri lankais qui voulait influencer les élections de ce pays, le PDG a fait part des méthodes de l'entreprise pour arriver à ses fins, soit l'extorsion, pots-de-vin et chantage.

Facebook critiqué

Le réseau social est critiqué de toutes parts puisqu'il a permis à Cambridge Analytica d'utiliser son logiciel.

Son fondateur, Mark Zuckerberg, a été convoqué en commission parlementaire par des politiciens britanniques. En bourse, le titre du réseau social a fait une chute marquée.