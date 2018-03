Mark Zuckerberg fait son mea culpa

Le grand patron du populaire réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, a finalement sorti de son mutisme mercredi et a admis que sa compagnie avait fait des erreurs dans la foulée du scandale sur les données personnelles.

Dans un très long message publié sur sa page Facebook, Zuckerberg a expliqué les gestes que son entreprise avait déjà pris et ceux qu'elle s'apprêtait à prendre afin que les données personnelles des utilisateurs Facebook ne puissent plus être utilisées pour des fins politiques.

«Nous avons la responsabilité de protéger vos informations et si nous ne sommes pas capables de le faire, nous ne méritons pas de vous servir. Je tente de comprendre ce qui s'est exactement passé afin que cela ne se reproduise plus. La bonne nouvelle, c'est que les principales actions pour éviter que cela se reproduise à nouveau ont été prises il y a quelques années. Mais nous avons fait des erreurs et nous devons être meilleurs, il y a d'autres choses à faire», a écrit Zuckerberg.