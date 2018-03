Boucar Diouf déplore les attaques dirigées envers François Legault

Boucar Diouf en a assez. Assez de la façon dont on traite ceux qui osent parler des questions d’identité et d’immigration au Québec.

L’humoriste d’origine sénégalaise, qui est arrivé au Québec en 1991, défend la pertinence d’avoir de tels débats. Du même coup, il déplore les attaques dirigées envers François Legault depuis quelques jours.

En entrevue au micro de Paul Arcand, à quelques mois des élections provinciales, il a livré le fond de sa pensée quant au climat politique actuel.

«Ça me décourage et je trouve ça écoeurant, a confié celui qui est aussi océanographe et biologiste. Je n’aime pas le mot test des valeurs, mais ce sont des choses qui se font ailleurs. Ce que je refuse, c’est qu’on dise aux gens: vous n’avez pas le droit de parler de ces débats-là. Ce sont des débats qui se font dans tous les pays, dans toutes les démocraties libérales de la planète. On parle de la place de l’immigration, on parle de comment faire pour améliorer le vivre-ensemble. Chaque fois que quelqu’un aborde ces sujets, l’autre se lève pour dire tu es raciste, tu es un xénophobe. François Legault, M. Couillard le connaît. Ça fait 20 ans qu’il est en politique. Il sait que Legault n’est pas quelqu’un de raciste. Je ne dis pas qu’il doit être à l’abri de la critique dans le dossier du vivre-ensemble, mais je trouve ça écœurant cette façon d’instrumentaliser le vivre-ensemble. Je pense que le clientélisme politique va tuer les démocraties occidentales. On passe notre temps à fragmenter les gens au lieu de leur donner une fierté commune.»

Boucar Diouf présentera son spectacle «Magtogoek» au Monument National les 5,6 et 7 avril prochains.