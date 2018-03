Migrants: Ottawa ne remboursera pas les 146 M$ réclamés par Québec

Le gouvernement fédéral «en a déjà fait beaucoup», estime le ministre fédéral de l'Immigration, Ahmed Hussen. Il réagissait jeudi à la demande de remboursement du gouvernement du Québec pour la prise en charge des demandeurs d'asile qui ont afflué dans la province en 2017. Le gouvernement québécois réclame 146 millions $.

Les ministres québécois de l'Immigration, David Heurtel, et des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, avaient fait parvenir une lettre à M. Hussen la veille pour demander au gouvernement fédéral de «reconnaître le fardeau financier» que le Québec a dû assumer et de rembourser «la totalité des sommes encourues pour la prise en charge des demandeurs d'asile ayant traversé la frontière de façon irrégulière».

Le ministre Hussen a rappelé qu'Ottawa a prévu 173 millions $ dans son dernier budget pour gérer les arrivées irrégulières à la frontière. Cet argent servira, entre autres, à améliorer la rapidité du traitement des demandes d'asile et ainsi réduire la pression sur les provinces et à procéder à des renvois plus rapides des migrants dont la demande de réfugié est inadmissible.

Il a également ajouté que le gouvernement fédéral avait émis plus de 10 000 permis de travail pour les demandeurs d'asile au Québec, avait bonifié l'enveloppe pour leur intégration de 112 millions $ et avait augmenté le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.