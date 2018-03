Légalisation du cannabis : vote crucial au Sénat ce soir

Le Sénat s’apprête à voter sur le projet de loi pour la légalisation du cannabis, jeudi soir.

Bien que le projet de loi C-45 ait été adopté par les élus de la Chambre des Communes et qu’il découle d’une promesse électorale du gouvernement libéral, plusieurs sénateurs ont l’intention de voter contre lors du vote en deuxième lecture qui doit avoir lieu jeudi soir.

Par exemple, les sénateurs conservateurs Pierre Hugues-Boisvenu, Leo Housakos et Jean-Guy Dagenais ont tous indiqué qu'ils voteraient contre le projet de loi, le premier qualifiant de «piece of shit» la mesure législative.

Des sénateurs indépendants ont également l’intention de voter contre, mais la majorité devrait voter en faveur.

Les sénateurs indépendants détiennent la majorité des sièges au Sénat. Ils en occupent 43 contre 33 pour les conservateurs, 11 pour les libéraux indépendants et six pour les non affiliés. Douze banquettes sont actuellement vacantes à la chambre haute.

«Si le vote est contre le projet de loi, ça va tuer immédiatement le projet de loi. Donc, le gouvernement devra refaire ses devoirs, redéposer un nouveau projet de loi à la Chambre des Communes», a expliqué Claude Carignan, sénateur porte-parole conservateur.

Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a appelé les sénateurs à faire progresser la mesure législative.

(Avec La Presse canadienne)