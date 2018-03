«Ne fais pas campagne pour devenir président!» (vidéo)

Voici le conseil que donnerait le président américain à un Donald Trump de 25 ans.

Lorsque le militant conservateur Charlie Kirk lui a demandé, jeudi, quel conseil il donnerait à un jeune Donald Trump de 25 ans, sachant tout ce qu’il sait maintenant, le président américain Donald Trump a bien fait rire la foule présente lors de cette entrevue.

«Ne fais pas campagne pour devenir président, a-t-il déclaré provoquant les rires et les applaudissements des spectateurs.

Selon toute vraisemblance, Donald Trump s’ennuie du temps où il faisait l’unanimité au sein des médias et de la population.

Une fois de plus, il a pointé du doigt les médias qui rapportent ce qu’il qualifie de «fausses nouvelles» à son sujet.

«Toute ma vie, j’ai reçu, grosso modo, d’excellentes critiques médiatiques jusqu’à ce que je me présente à la présidence des États-Unis. Mais les gens me comprennent. Il y a beaucoup de «fausses nouvelles» et personne n’était au courant. En fait, je suis très fier de l’avoir révélé au grand jour. Nous l’avons démontré. C’est un accomplissement. Et vous avez d’excellentes nouvelles. Quand je fais référence aux fausses nouvelles, je ne parle pas de tout le monde. Nous avons démontré ce que de nombreuses personnes n’étaient pas au courant. Et quand vous regardez leur cote d’approbation, c’est au bas de l’échelle parce que les gens ont réalisé à quel point ils sont malhonnêtes. Cependant, vous avez d’excellents reporters, il y a d’excellentes personnes dans les médias, des personnes pour lesquelles j’ai beaucoup de respect.»

Durant cette entrevue de 20 minutes, Donald Trump a notamment réitéré sa fierté d'imposer des tarifs sur certains biens chinois afin de protéger un plus grand nombre d'emplois aux États-Unis. Il a également rappelé que sa décision de diminuer considérablement les taxes aux citoyens américains était historique.