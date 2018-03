Washington: «La Marche pour nos vies» dès midi

C'est plus de 500 000 étudiants de partout aux États-Unis qui sont attendus samedi à Washington afin de participer à «La Marche pour nos vies».

Les organisateurs de «March for Our Lives» («Marche pour nos vies») dans la capitale américaine ont dit espérer que leur événement aurait autant de succès, en termes de nombre de participants et d'ambiance, que le rassemblement des femmes de l'an dernier qui, avec plus de 300 000 personnes, figure parmi les plus importantes manifestations à avoir eu lieu depuis la guerre du Vietnam.

Brandissant des pancartes ornées de slogans comme «Nous sommes le changement», «Fini le silence» et «Gardons l'argent de la NRA loin de la politique», les manifestants ont envahi l'avenue Pennsylvania depuis la scène érigée près du Capitole jusqu'à la Maison-Blanche, passant devant le Trump International Hotel.

Bien que les étudiants soient somme toute très confiants de pouvoir changer les choses, certains adultes semblent plutôt sceptiques quant aux chances de voir la chasse gardée de la NRA être ébranlée par un tel mouvement.

Des membres de l'association «Poly se souvient» participeront aussi à la manifestation en soutien au mouvement de changement qui prend de l'ampleur aux États-Unis.