Les enseignants lancent un message au gouvernement

Des organisations représentant les enseignants d'aujourd'hui et de demain ont décidé de monter aux barricades pour s'assurer que leurs membres ne feront pas partie des grands oubliés au moment de la présentation du budget du Québec qui aura lieu mardi à l'Assemblée nationale.

Ainsi, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage (CRAIES) et le groupe Profs en mouvement ont uni leurs forces pour lancer, dimanche, à Québec, une grande offensive de sensibilisation qui a pour symbole une pomme ayant été mangée jusqu'au coeur.