«Je ne me laisserai pas intimider» - Valérie Plante

La mairesse Valérie Plante est sortie de ses gonds, mardi matin, lors du conseil de ville de Montréal quand le conseiller Francesco Miele lui a reproché de ne pas se porter à la défense du SPVM qui a été critiqué sur sa façon d’enquêter la disparition du jeune Ariel.

Le conseiller de la ville du district de Côte-de-Liesse, Francesco Miele, a questionné la mairesse Plante à savoir pourquoi elle n’avait pas publiquement pris la défense de son corps policier qui a fait l’objet de nombreuses critiques au cours de la dernière semaine dans sa façon de gérer l’enquête de la disparition du jeune Ariel.

«Je trouve votre question franchement inacceptable, a répondu la mairesse. Vous savez quoi? Je suis allée sur le terrain. Mais je n’ai pas amené de Kodak avec moi. C’est ça la nuance. Ne jugez pas mon travail. J’ai juste une façon différente de faire les choses que mon prédécesseur.

«Les questionnements de la famille par rapport à ce qui se passe avec le petit, on y pense tous, tout le monde est préoccupé. Les policiers le sont. Et avec les bénévoles , ils travaillent d’arrache-pied depuis une semaine.»

Valérie Plante a assuré que le SPVM a entendu les critiques et que le corps policier sera en mesure d’y faire face. Elle a de plus réitéré sa confiance envers le SPVM.

«Je n’entrerai pas dans : ‘’est-ce qu’ils ont fait ci ou fait ça’’. Je ne me mêle pas des enquêtes internes du SPVM. Ils font leur travail et je suis derrière eux. Je les appuie. En ce moment, ce qui importe, c’est de retrouver le petit. Et tout le monde y travaille. Les gens sur le terrain, les bénévoles, la famille, la famille élargie et le SPVM.»

M. Miellé est revenu à la charge en affirmant qu’il était honteux qu’elle n’ait pas pris la défense du SPVM.

«Je ne politise pas le sort d’un enfant», lui a-t-il dit.

«En fait, c’est exactement ce que vous faites. Je m’excuse, mais je fais mon travail. Je ne me laisserai pas intimider comme vous le faites. C’est hors de question. Ce cas-là, c’est triste pour tout le monde. Et ce n’est pas le temps de casser du sucre sur le dos de ceux qui sont sur le terrain. Tout ce qui compte, c’est de retrouver le petit Ariel et pas d’en faire un débat ici. »

Ce à quoi le conseiller a répondu:

«Je refuse que la mairesse tiennent des propos en me disant que j'ai intimidé qui que ce soit. Je m'excuse, j'ai posé une question très légitime et respectueuse.»