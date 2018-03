État des routes au Québec : l'Institut économique de Montréal suggère le retour des péages

Selon l’évaluation faite par le gouvernement québécois, 50% des 30 962 kilomètres de routes du Québec sont considérés comme dans un état insatisfaisant.

Et pour pallier à ces lacunes, le gouvernement du Québec estime qu’il faudrait investir 15 milliards de dollars.

Bon an mal an, Québec injecte environ deux milliards de dollars par année afin d’entretenir les routes de la province.

Où trouvera-t-on les 13 milliards de dollars manquants?

«Le fardeau fiscal des contribuables est déjà mal élevé au Québec, en fait, il est le plus élevé en Amérique du Nord. On subit ici le résultat de décennies de négligence dans l’entretien», affirme Germain Belzile, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal.

Selon M. Belzile, une solution possible serait d’installer des systèmes de péage sur les autoroutes du Québec. Le chercheur rappelle que la province a déjà utilisé des péages par le passé et que d’autres pays, comme la France et les États-Unis, les utilisent sur certaines de leurs routes.

Une étude effectuée il y a quelques années à l’Institut économique de Montréal indique qu’il serait possible d’aller chercher 1,6 milliard de dollars par année des automobilistes avec le retour des péages sur nos routes.

«C’est une bonne idée de ramener le concept d’utilisateur payeur. Mais il faudrait que ce soit un budget dédié uniquement aux infrastructures.»

Selon les scénarios envisagés par l’IÉM, il en coûterait environ 30$ pour faire l’aller-retour Montréal-Québec et 5$ pour traverser un pont matin et soir, aux heures de pointe.