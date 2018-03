Ottawa dévoile son projet de réforme du système judiciaire

Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé jeudi son projet de réforme du système judiciaire canadien, qui modifie, notamment, le processus de sélection des jurés. Mais pas un mot dans cette réforme sur les peines minimales obligatoires.

Plusieurs Autochtones avaient été exclus lors de la sélection des jurés au procès de l'agriculteur de la Saskatchewan accusé d'avoir tué par balle un Autochtone de 22 ans, Colten Boushie. Gerald Stanley a finalement été acquitté le mois dernier, et les proches de la victime avaient notamment demandé au gouvernement fédéral de revoir le processus de sélection des jurés.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, avait déjà sur sa table de travail l'arrêt Jordan auquel elle devait répondre.

Ce jugement de la Cour suprême rendu en juillet 2016 a fixé des limites strictes au temps qui peut s'écouler entre l'accusation et le procès. Plus de 200 causes criminelles ont ainsi été abandonnées au pays à cause de délais jugés déraisonnables. Parmi ces causes, on note celle au Québec de Sivaloganathan Thanabalasingham, accusé du meurtre de son épouse.

Jeudi après-midi, la ministre a donc déposé le volumineux projet de loi C-75, qui répond à ces deux situations et plus encore.

Pour réduire les retards dans le système judiciaire, on veut restreindre le recours à l'enquête préliminaire. Seules les infractions passibles de l'emprisonnement à perpétuité y auraient accès. Et ces enquêtes pourraient appeler un nombre limité de témoins.

C-75 prévoit également augmenter la peine d'emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et considérer cette violence dans pareille relation intime comme une circonstance aggravante à prendre en considération lors de la détermination de la peine.

Mais dans les 300 pages de texte législatif, on ne retrouve rien sur la réforme des peines, pourtant promise par les libéraux en campagne électorale en 2015 alors que plusieurs juges invalidaient les unes après les autres les peines minimales obligatoires imposées par le gouvernement conservateur.

«C'est une zone incroyablement complexe», a justifié la ministre Wilson Raybould en point de presse après le dépôt de C-75. La ministre a souligné que certains tribunaux ont maintenu certaines peines minimales obligatoires. Elle a cependant promis de continuer à travailler sur une réforme des peines.