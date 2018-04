Une femme à la tête de CBC/Radio Canada pour la première fois en 82 ans

OTTAWA - Pour la première fois de son histoire, la société CBC/Radio-Canada sera dirigée par une femme. Il s'agit de Catherine Tait, une productrice anglophone bien connue dans le milieu de la télévision et du cinéma, selon ce qu'a appris La Presse canadienne.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, doit en faire l'annonce, ce matin.

Ceux qui ont côtoyé Mme Tait la décrivent comme une personne dynamique, visionnaire et audacieuse. On dit qu'elle ne craint pas de prendre des risques et qu'elle a une bonne connaissance de l'industrie autant sur la scène canadienne qu'internationale.

Celle qui a débuté sa carrière comme fonctionnaire fédérale à ce qu'on appelait à l'époque le ministère des Communications est connue au Canada anglais pour avoir dirigé Salter Street Films, la maison de production qui a créé l'émission This Hour has 22 Minutes diffusée à CBC.

Mme Tait est présentement présidente de Duopoly, une entreprise qui produit du contenu numérique, télévisuel et cinématographique. Elle habite à New York et est âgée de 60 ans.

Elle entrera en fonction en juillet pour remplacer l'actuel président-directeur général du diffuseur public, Hubert Lacroix, qui occupe ce poste depuis 2008. Il devait quitter le 31 décembre, mais son mandat avait été renouvelé pour donner plus de temps au comité indépendant nommé par le gouvernement pour faire ses recommandations.