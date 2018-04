«Voir comment on va aller de l'avant et les possibilités de ramener une équipe à Montréal» -Valérie Plante

Stephen Bronfman et Mitch Garber, les gens d’affaires à la tête du groupe voulant ramener un club du baseball majeur à Montréal, vont rencontrer la mairesse Valérie Plante, vendredi.

Lors de la séance du Comité exécutif de la ville, ce matin, Valérie Plante a exprimé qu'elle «voulait reprendre ce dossier-là et voir comment on va aller de l'avant et les possibilités de ramener une équipe à Montréal, parce qu'à Montréal, on aime le baseball».

M. Bronfman révélait la semaine dernière à TSN Radio qu'il souhaitait simplement prendre contact avec la mairesse. Il a d'ailleurs mentionné qu'il ne veut pas de l'argent des Montréalais, mais bien l'appui de Valérie Plante.