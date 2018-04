Scandale Facebook: 622 000 Canadiens touchés

La firme Cambridge Analytica a confirmé mercredi avoir eu accès aux informations personnelles de 622 161 Canadiens et de 87 millions d'utilisateurs de Facebook à travers le monde.

La grande majorité des utilisateurs touchés, 82%, se trouvent aux États-Unis.

Les premières estimations du réseau social le plus populaire de la planète faisaient plutôt état d'un bilan de 50 millions d'utilisateurs.

C'est le Canadien Christopher Wilye, cofondateur de Cambridge Analytica, qui a révélé le stratagème dans le New York Times et dans The Observer.

Facebook a annoncé mercredi de nouveaux plans pour restreindre l'accès aux données des utilisateurs sur sa plateforme et pour améliorer la protection des renseignements personnels des utilisateurs.

Le grand patron de Facebook, Mark Zuckersberg, témoignera devant un comité de la Chambre des représentants des États-Unis le 11 avril à cet égard.