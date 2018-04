L'ex-président du Brésil devra rester en prison... même s'il mène les sondages

Des millions de téléspectateurs attendaient le verdict

Le juge Marco Aurelio Mello a accusé la juge Rosa Weber de «comploter» contre M. da Silva, après qu'elle eut voté pour l'envoyer en prison.

Des millions de téléspectateurs ont suivi la séance à la télévision. Lorsque la décision a été rendue, des feux d'artifice et des cris de joie ont pu être observés à Rio de Janeiro et à Sao Paulo, deux des villes les plus importantes du pays.