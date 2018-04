Justin Trudeau au Sommet du B7 à Québec

QUÉBEC - Le premier ministre du Canada Justin Trudeau prendra la parole jeudi matin lors du Sommet d'affaires du B7, qui est organisé par la Chambre de commerce du Canada et qui réunit une centaine de personnes, dont des chefs d’entreprises parmi les plus influents au monde.

L'évènement, qui se tient au Château Frontenac, sert à mettre la table pour le Sommet des leaders du G7, qui aura lieu dans Charlevoix les 8 et 9 juin.

L’objectif du B7 consiste à permettre aux gens d’affaires des pays membres du G7 — et aux organismes qui les regroupent et les représentent, comme la Chambre de commerce des États-Unis — de dégager leurs priorités communes et de trouver des solutions aux problèmes de l’économie mondiale.