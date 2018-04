La ville de Montréal veut éviter les dédoublements de chantiers

Protéger les aménagements urbains de même que l’optimisation des investissements seront les principes de l’administration Plante selon ce que présentait le quotidien le Devoir lundi matin.

En entrevue avec Bernard Drainville, le responsable des infrastructures au comité exécutif montréalais de la Ville de Montréal, Sylvain Ouellet, a dévoilé la vision de la ville souhaitant que les zones ayant fait l’objet de réparation et de chantiers de construction soient soumises à un moratoire de travaux par la suite, et ce, dans une perspective de développement durable. Les contrevenants devraient alors obligatoirement remettre les infrastructures en état à leurs frais, en plus de devoir payer de lourdes pénalités.