Ottawa songe à investir dans l'oléoduc Trans Mountain

Le gouvernement fédéral n'exclut pas d'investir des sommes pour l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain afin qu'il aille de l'avant, comme songe à le faire le gouvernement de l'Alberta.

«Notre gouvernement examine activement toutes les options à sa disposition pour faire avancer ce projet, qu'elles soient réglementaires, juridiques ou financières, a fait savoir le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jim Carr, par courriel. Nous travaillerons de concert avec tous les partenaires de bonne volonté. Ce pipeline va se construire.»

Questionné à ce sujet lors de son passage à Montréal lundi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau n'a pas voulu préciser quelles options étaient envisagées.

«On est dans une situation où la juridiction et la capacité du gouvernement fédéral de déterminer des projets dans l'intérêt national sont en jeu, a-t-il affirmé. (...) C'est dans l'intérêt de tous les Canadiens qu'on ait de nouveaux marchés pour nos produits pétroliers. On est prisonnier du marché américain et à cause de ça, on fait bien moins d'argent pour nos ressources que l'on devrait. C'est un moteur économique important pas seulement pour l'ouest du pays, mais pour tout le pays.»