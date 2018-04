Le BIXI de retour dans les rues de Montréal

Afin de célébrer sa 10e saison, BIXI Montréal devance sa mise en service de cinq jours.

Les citoyens peuvent donc utiliser le vélo en libre-service à compter de mardi.

Un tarif réduit à deux dollars est aussi offert pour les étudiants à temps plein et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Après une année record en 2017 avec 4,8 millions de déplacements, l'administration Plante étudie la possibilité d'augmenter le nombre de vélos, comme le souligne la mairesse Valérie Plante.

«Ce qui est important, c'est d'agrandir le réseau BIXI, d'avoir plus de stations et plus de vélos. En 2019, on sera en mesure de dire exactement où seront les nouvelles stations.»

La possibilité d'implanter des vélos électriques sera évalué au cours des prochains mois.