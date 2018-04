Affaire Daoust: Robert Poëti insulté qu'on lui demande de commenter

QUEBEC - Un document politique que l'ex-ministre de l'Économie Jacques Daoust a laissé à des conseillers avant sa mort révèle que le dossier de la vente des actions de RONA l'a hanté.

Le document obtenu par le Journal de Montréal indique que M. Daoust était furieux qu'on lui demande de dire publiquement qu'il était d'accord avec cette vente d'actions à des intérêts américains par Investissement Québec, alors qu'il ne l'était pas.

Ce matin, le ministre Robert Poëti a fustigé des journalistes qui ont insisté pour obtenir sa réaction.

Poëti demande au journaliste de répondre à sa place

«J’ai lu ce matin le journal qui place des lignes que M Daoust aurait écrites. Par respect pour la famille, pour M. Daoust lui-même, il me semble que de discuter de la carrière d’un collègue de travail qui est décédé aujourd’hui est tout à fait inapproprié.»

Dans le journal, un extrait fait état que «Robert Poëti et Jacques Daoust étaient des problèmes qui menaçaient l'harmonie dans le parti et il fallait régler cela, quel qu'en soit le prix à payer».

Pressé de répondre alors qu'on lui suggérait qu'il se réfugiait derrière un mort pour ne pas commenter, M. Poëti a perdu patience.

«Vous avez pas le droit de me dire que je ve vais me réfugier derrière un mort. Vous avez pas le droit de me dire de commenter une personne qui a donné une partie de sa vie pour la politique et venir me dire à moi aujourd’hui comment ça se fait que vous ne commentez pas les propos d’un mort. Ça se fait pas ça.»