SONDAGE: le REM obtient l'aval de la population 

Le Réseau express métropolitain (REM) obtient la faveur de ses futurs utilisateurs.

Dans un sondage Léger, 78% des répondants de la grande région de Montréal ont une opinion positive du projet. 13% disent qu'il ont plutôt une mauvaise opinion et 9% n'ont pas d'opinion.

Dans une autre question adressée aux répondants, près d'une personne sur cinq dit toutefois n'avoir jamais entendu parler du projet.

Le réseau de train léger coûtera plus de six milliards de dollars; il doit relier la Rive-Sud à la Rive-Nord en passant par le centre-ville et l'ouest de Montréal.

Coup d'envoi cet après-midi

On soulignera à 15 h, cet après-midi, le début de la construction du réseau.

Le premier ministre Philippe Couillard, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, la mairesse Valérie Plante et président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement, Michael Sabia, seront présents.