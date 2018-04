Plusieurs rendez-vous médicaux reportés en raison d’une annonce politique

Les rendez-vous médicaux de 50 patients ont été remis à plus tard en raison d’une annonce effectuée par le gouvernement Couillard dans une super-clinique médicale montréalaise.

Dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accessibilité des services de première ligne, le député de D'Arcy-McGee et président du caucus de Montréal, David Birnbaum, a inauguré lundi l'ouverture de la 16e super-clinique annoncée dans la région de Montréal, qui est située au 1851, rue Sherbrooke Est.

M. Birnbaum a parlé au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. L'annonce a été faite en après-midi, entre 13h et 16h.

Habituellement, entre 400 et 500 patients sont vus par l'un des 52 médecins (omnipraticiens et spécialistes) de la clinique. Or, cette annonce a provoquée l’annulation de nombreuses rencontres médicales prévues entre médecins et patients.

Ceux-ci ont toutefois été avisés à l’avance de l’inconvénient - par téléphone -, au dire d’un médecin responsable de la clinique. Les patients impliqués ont dû évidemment prendre un nouveau rendez-vous au cours des prochains jours, voire la semaine suivante.

Selon la Coalition avenir Québec (CAQ), des patients se sont malheureusement présentés à leur rendez-vous.

«C’est complètement irresponsable d’annuler plusieurs dizaines de rendez-vous médicaux pour organiser une conférence de presse politique dans la salle d’attente d’une clinique, a affirmé le porte-parole en santé pour la CAQ, François Paradis. D’autant plus que l’annonce porte sur l’accès aux soins! Le ministre de la Santé Gaétan Barrette et le député de D’Arcy-McGee doivent présenter leurs excuses aux patients touchés et s’engager à ce que cette situation ne se reproduise plus».

Notons qu'il n'y a eu aucun changement quant à l'achalandage des consultations sans rendez-vous, aux urgences.

Quelque 60 000 patients seraient accueillis à cette clinique, annuellement.