L'accès aux données de santé des Québécois permettrait de meilleurs soins

Jean-François Éthier est médecin-chercheur à l’Université de Sherbrooke. En entrevue avec Mathieu Beaumont au 98,5, il dénonce le manque d’accès aux données de santé des Québécois.

Selon lui, cet accès est primordial pour faire avancer la recherche : «si on était capable d’avoir un meilleur portrait de chaque québécois, on serait capable de mieux donner les soins». Par exemple, des opérations inutiles et coûteuses pourraient être évitées.

Pour l’instant, les délais de réponses aux demandes des chercheurs sont extrêmement longs ; on parle de mois, voire d’années pour finalement obtenir les informations nécessaires. Qui plus est, la qualité des données reçues en bout de ligne pose souvent problème.

Le partage et la protection des données sont au cœur des préoccupations présentement avec les scandales récents, notamment celui impliquant Facebook.