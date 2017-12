La marijuana est-elle bonne pour la santé des animaux?

Des scientifiques américains demandent au gouvernement fédéral d'assouplir quelque peu les règles pour permettre la tenue d'études sur l'utilisation de la marijuana en santé animale.

Les propriétaires qui veulent soulager la douleur ou l'anxiété de leurs compagnons se tournent de plus en plus vers des huiles ou des poudres qui contiennent du cannabidiol (CBD), une composante non psychoactive de la marijuana. Mais on ne sait pas vraiment si ces produits sont efficaces, ou s'ils peuvent provoquer des effets secondaires indésirables.

Vétérinaires et chercheurs accusent Washington de faire obstacle aux études qui pourraient permettre d'en apprendre un peu plus.

Intriguée par les bienfaits potentiels du CBD, l'Association médicale vétérinaire américaine a demandé l'été dernier à la DEA de modifier la classification de la marijuana «pour faciliter les recherches à des fins médicales vétérinaires et humaines». Elle a aussi demandé au conseil d'administration de l'organisation vétérinaire nationale d'intervenir.