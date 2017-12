Détresse des Fêtes: écoute gratuite et confidentielle

Gratuite et confidentielle, la ligne téléphonique s'adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus. La population de 60 ans et plus peut quant à elle se tourner vers son volet Tel-Aînés.

Geneviève Morand tient à souligner le dévouement des «écoutants», ces bénévoles soigneusement sélectionnés, formés et encadrés par des professionnels pour prêter une oreille attentive.