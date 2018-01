L'Agence de la santé publique du Canada affirme que l'éclosion de la bactérie E. coli qui serait reliée à la laitue romaine «semble terminée».



Aucun nouveau cas de contamination n'a été rapporté depuis le 12 décembre.



Au total, 42 cas et un décès ont été recensés dans cinq provinces de l'est du pays, dont le Québec.



L'agence ne recommande plus de consommer d'autres types de laitues.