Tempête: Urgences-santé reçoit de nombreux appels

MONTRÉAL - Malgré la recommandation faite par Urgences-santé à la population de Montréal et Laval d'éviter de sortir de son domicile dans la mesure du possible en raison des conditions météorologiques difficiles, les ambulanciers ont été très occupés depuis vendredi soir.

Urgences-santé craignait de nombreux accidents et plusieurs appels au 911, alors que la pluie s'est graduellement transformée en neige.

Les paramédics et les répartiteurs ont reçu plus de 200 appels entre minuit et 6h samedi matin, soit le double d'une nuit normale.

La corporation rappelle que, pour les situations non-urgentes, les citoyens peuvent s'adresser à Info-Santé, soit le 811.

Par ailleurs, dans les cas où une ambulance est requise pour le transport d'un patient, Urgences-santé demande aux gens de sécuriser les surfaces glissantes près des domiciles en répandant un abrasif.