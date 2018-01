«Prime jaquette» pour les médecins : selon Gaétan Barrette, «il n'y a pas lieu d'en faire un plat»

Un quotidien montréalais a fait état dans ses pages, mercredi, d’une «prime jaquette» offerte aux médecins spécialistes lorsqu’ils doivent visiter un patient en isolement. Or, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette nie cette information.

Sous la plume du journaliste Éric Yvan Lemay, dans le Journal de Montréal, on apprend que le gouvernement a payé un total de huit millions de dollars en trois ans pour la «prime jaquette» offerte aux médecins spécialistes. Ces médecins recevraient donc un surplus de 66$ chaque fois qu’ils doivent évaluer et soigner un patient en isolement.

En entrevue avec Bernard Drainville, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a affirmé qu’une telle prime n’existait pas. Selon le Dr Barrette, il s’agit d’un «tarif différencié».

«J’ai négocié une enveloppe avec les médecins spécialistes qui est divisée en 35 enveloppes qui sont données aux associations. C’est le Dr Mario Dallaire (NDLR président de l’Association des spécialistes en médecine interne du Québec), c’est lui qui décide, quand il reçoit une enveloppe, de le mettre dans ses tarifs. Dans le cas présent, il n’y a pas de prime, c’est un tarif. Une consultation en clinique externe, c’est moins lourd qu’une consultation aux soins intensifs. Il a donc mis en place un tarif plus élevé, c’est son droit. C’est une tarification différenciée. Ce n’est pas moi qui a négocié ça, c’est le président de cette association.»

Le ministre de la Santé admet que certains tarifs pourraient être revus, mais que dans ce cas-ci, «il n’y a pas lieu d’en faire un plat !».

Professionnels frustrés

Interviewée au sujet de ce «tarif différencié», la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Nancy Bédard, s’est dite frustrée par cette situation. Selon elle, les infirmières et les préposées qui sont également en contact avec des patients en isolement n’ont pas droit à un tarif différencié.

«On reconnaît pour les médecins, la lourdeur de certains patients en isolement, mais on ne la reconnaît pas pour les professionnelles en soins. Ça, c’est frustrant. Ça suffit! Je demande (au ministre Gaétan Barrette) d’être juste et équitable envers tous les professionnels de la santé. Peut-il être le ministre de la Santé pour tous les professionnels et non pas juste les médecins?»

Toutefois, la Fédération interprofessionnelle de la santé ne demande pas d'obtenir une telle tarification additionnelle. Elle revendique plutôt d'avoir le personnel nécessaire pour affronter des pateints qui nécessitent plus de soins, comme ceux placés en isolement.

«Notre bataille, elle n’est pas sur l’argent et les primes, c’est de reconnaître cette lourdeur de patients pour mettre l’équipe de soin en place nécessaire pour qu’on puisse soigner ces patients.»