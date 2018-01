Plus de 300 000 $ récoltés pour une victime, héros de l'attentat à Québec

MONTRÉAL - Aymen Derbali, un père de trois enfants qui est resté partiellement paralysé après avoir été touché de sept balles lors de l'attentat dans la mosquée de Québec, n'est pas surpris de la vague de générosité démontrée par des gens de partout au monde qui lui ont fait un don.

Plus de 300 000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant et les organisateurs de la collecte de fonds ont repoussé l'échéance de deux semaines afin d'atteindre leur objectif qui était de 400 000 $.

Des témoins qui étaient présents lors de la tragédie à la mosquée il y a un an rapportent que M. Derbali avait tenté d'attirer l'attention du tireur afin d'aider les autres à fuir. Cela lui a coûté l'usage de ses deux jambes.

M. Derbali et sa famille tentent de trouver une maison mieux adaptée à son handicap et qui serait située plus près de la mosquée où le drame est survenu.

L'objectif de la collecte de fonds est d'aider sa famille à acheter une nouvelle maison.

M. Derbali dit être retourné à la mosquée au mois de juillet.