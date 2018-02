Les optométristes menacent le gouvernement

Insatisfaite des négociations avec le gouvernement, l’Association des optométristes du Québec (AOQ) a annoncé, mercredi, que 90% des optométristes allaient se retirer de la RAMQ dès le 10 mars prochain.

C’est l’échec des négociations avec le ministère de la Santé et des Services sociaux au sujet du renouvellement de l'entente sur la tarification des examens remboursés par la RAMQ qui a motivé cette sortie publique.

Selon le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, la manœuvre est politique.

«Je suis un peu surpris. On a eu deux séances de négociations et là, on est rendu au retrait. Je les invite à revenir à la table. C’est un enjeu spectaculaire. Ils ont des demandes très importantes. Et je ne ferai pas de négociations sur la place publique.»

Président de l'AOQ, Steven Carrier se défend de prendre la population québécoise en otage.

«C’est le gouvernement qui prend la population en otage parce que c’est lui qui ne veut pas payer pour l’examen des optométriste. C’est à regret qu’on sort du régime. La situation est insoutenable. Ce que le gouvernement paie pour l’examen, ça ne couvre même pas pour nos frais d’exploitation. On doit payer pour examiner les personnes. On charge 95$ et le gouvernement, nous en donne 42$. En Ontario, le gouvernement paie 72$», a-t-il affirmé en entrevue avec Bernard Drainville.

Au Québec, les jeunes de moins de 18 ans, les personnes de plus de 65 ans et les prestataires de la sécurité du revenu sont couverts par le régime public.