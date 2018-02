Augmentation importante des demandes pour l'aide médicale à mourir 

Les demandes à propos de l'aide médicale à mourir sont en forte hausse chez les Québécois.



Selon des chiffres obtenus par Le Devoir, le nombre de demandes a augmenté de 65 % entre 2016 et 2017. La demande ne cesserait d’ailleurs de croître.



Ce sont, en ordre, les régions de Québec, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent, où se retrouvent les plus fortes proportions de gens qui sont décédés en ayant recours à l'aide médicale à mourir.



Depuis décembre 2015, soit depuis que la loi autorise ce recours, plus de 1825 citoyens du Québec ont réclamé l'aide médicale à mourir et au moins 1215 l'ont obtenue.

Le taux moyen de refus et d’aides à mourir non réalisées est de plus de 35 %.